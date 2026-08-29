Москва29 авгВести.Пожарные в Элисте ликвидировали возгорание сухой травы на площади 1 тысячи квадратных метров, распространение огня на жилые дома не допущено, сообщили в ГУ МЧС по Калмыкии.
Сухая растительность загорелась днем 29 августа в районе "СпецАТХ".
Площадь, пройденная огнем, составила 1 тыс. квадратных метров.... Распространение огня на жилые и нежилые строения не допущено. Пострадавших нетговорится в сообщении
В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники.
Причины пожара и его виновники устанавливаются.