Ландшафтный пожар на 1 тыс. кв. м потушен в Элисте

В Элисте потушили ландшафтный пожар на 1 тыс. кв. м Ландшафтный пожар на 1 тыс. кв. м потушен в Элисте

Москва29 авг Вести.Пожарные в Элисте ликвидировали возгорание сухой травы на площади 1 тысячи квадратных метров, распространение огня на жилые дома не допущено, сообщили в ГУ МЧС по Калмыкии.

Сухая растительность загорелась днем 29 августа в районе "СпецАТХ".

Площадь, пройденная огнем, составила 1 тыс. квадратных метров.... Распространение огня на жилые и нежилые строения не допущено. Пострадавших нет говорится в сообщении

В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники.

Причины пожара и его виновники устанавливаются.