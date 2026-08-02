В Севастополе на 7 тыс. квадратных метрах потушили возгорание растительности

В Севастополе на 7 тыс. "квадратах" загорелась растительность В Севастополе на 7 тыс. квадратных метрах потушили возгорание растительности

Москва2 авг Вести.В Севастополе на 7 тыс. квадратных метрах потушили возгорание растительности на открытой территории в районе бульвара Гидронавтов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила спасателям в 15.48 мск.

Горит растительность на площади 7 000 квадратных метров. На тушение сразу же подали стволы. Огнеборцы локализовали пламя за полчаса, не допустив его распространения на жилые постройки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Полностью пожар потушили в 16.49.

В результате происшествия погибших или пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.