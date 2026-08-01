В Евпатории потушили возгорание сухой травы Горящую сухую траву потушили в Евпатории

Москва1 авг Вести.В Евпатории огнеборцы МЧС оперативно потушили возгорание сухой травы, сообщает пресс-служба ведомства.

В 12:55 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по адресу. г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ говорится в сообщении

На место происшествия сразу выехали спасатели 23 пожарно‑спасательного отряда. К моменту их приезда часть травы - около 100 квадратных метров - уже выгорела. Но огонь продолжил распространяться. В общей сложности площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Спасатели МЧС, сотрудники администрации и добровольцы не дали огню перекинуться дальше. Пожар удалось полностью потушить.

От МЧС в ликвидации участвовало девять сотрудников и две пожарные машины.