Москва11 маяВести.Пожарные полностью потушили возгорание на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что была угроза распространения огня. В ликвидации огня принимали участие 55 пожарных и 13 единиц техники. Один человек пострадал, женщина получила ожоги второй степени.
По информации региональной прокуратуры, причиной возгорания нескольких павильонов на рынке стало короткое замыкание.