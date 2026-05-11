Москва11 мая Вести.Пожарные полностью потушили возгорание на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что была угроза распространения огня. В ликвидации огня принимали участие 55 пожарных и 13 единиц техники. Один человек пострадал, женщина получила ожоги второй степени.

По информации региональной прокуратуры, причиной возгорания нескольких павильонов на рынке стало короткое замыкание.