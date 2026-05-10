Продавец пострадала при пожаре на рынке "Лира" под Пятигорском

Один человек пострадал при пожаре на рынке в Ставрополье Продавец пострадала при пожаре на рынке "Лира" под Пятигорском

Москва10 мая Вести.В результате сильного пожара на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края пострадала продавец. Об этом сообщил глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

По его данным, женщина получила ожоги второй степени.

Предварительный диагноз — ожоги второй степени. Медицинская помощь была оказана оперативно, прямо на месте сотрудниками скорой сказано в сообщении

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Бондаренко добавил, что продолжается разбор и проливка конструкций.

Ранее в ГУ МЧС по краю сообщали, что пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров.