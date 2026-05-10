В Пятигорске огонь охватил рынок на площади 1 100 "квадратов"

Москва10 мая Вести.В городе Пятигорске Ставропольского края произошел пожар на 1 100 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Воспламенение произошло на рынке "Лира", есть риск распространения огня.

Утром 10 мая в нескольких павильонах на рынке произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание сказано в публикации

Проводится проверка. Отмечается, что пострадавших в пожаре нет. Нанесен ущерб около 100 контейнерам.

Ликвидацией огня занимаются 55 специалистов пожарных служб и 13 единиц техники