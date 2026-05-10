Москва10 маяВести.В городе Пятигорске Ставропольского края произошел пожар на 1 100 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.
Воспламенение произошло на рынке "Лира", есть риск распространения огня.
Утром 10 мая в нескольких павильонах на рынке произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыканиесказано в публикации
Проводится проверка. Отмечается, что пострадавших в пожаре нет. Нанесен ущерб около 100 контейнерам.
Ликвидацией огня занимаются 55 специалистов пожарных служб и 13 единиц техники