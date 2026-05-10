Москва10 маяВести.Пожарные локализовали возгорание на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что огонь охватил порядка 1,1 тысячи "квадратов".
Локализация пожара на площади 1200 квадратов. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система МЧС Россииговорится в сообщении
По информации региональной прокуратуры, причиной возгорания нескольких павильонов на рынке стало короткое замыкание.