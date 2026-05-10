Пожар на рынке в Ставрополье локализовали Пожарные локализовали огонь на рынке в Ставрополье на 1,3 тыс. "квадратов"

Москва10 мая Вести.Пожарные локализовали возгорание на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что огонь охватил порядка 1,1 тысячи "квадратов".

Локализация пожара на площади 1200 квадратов. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система МЧС России говорится в сообщении

По информации региональной прокуратуры, причиной возгорания нескольких павильонов на рынке стало короткое замыкание.