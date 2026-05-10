Москва10 маяВести.Предварительной причиной серьезного пожара на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края стало короткое замыкание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Пожар произошел утром 10 мая в нескольких павильонах.
Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, огонь охватил более 1,1 тысячи квадратных метров. Существует угроза распространение.
В ликвидации пожара участвуют 55 специалистов и 13 единиц техники.