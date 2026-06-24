Москва24 июнВести.В Новороссийске на горе Лысой загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила 1,5 гектара. В настоящий момент пожар удалось локализовать. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в послеобеденное время в среду, 24 июня.
Сегодня после обеда на горе Лысой произошло возгорание травы, которое составляет 1,5 гектара. В настоящий момент оно локализованонаписал Андрей Кравченко
На месте работают 34 человека личного состава, задействовано восемь единиц специальной техники. Также к тушению привлекли волонтеров на квадроциклах и мотоциклах эндуро. Работу осложняет невозможность подъезда крупной техники к очагу возгорания.
Координацию сил и средств на месте осуществляет заместитель главы города.
Причина пожара будет установлена после полной его ликвидации. В настоящее время делается все, чтобы не допустить распространения огня.