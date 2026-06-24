На горе Лысой в Новороссийске локализовали пожар на площади 1,5 гектара

В Новороссийске на горе Лысой ликвидируют возгорание травы На горе Лысой в Новороссийске локализовали пожар на площади 1,5 гектара

Москва24 июн Вести.В Новороссийске на горе Лысой загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила 1,5 гектара. В настоящий момент пожар удалось локализовать. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в послеобеденное время в среду, 24 июня.

Сегодня после обеда на горе Лысой произошло возгорание травы, которое составляет 1,5 гектара. В настоящий момент оно локализовано написал Андрей Кравченко

На месте работают 34 человека личного состава, задействовано восемь единиц специальной техники. Также к тушению привлекли волонтеров на квадроциклах и мотоциклах эндуро. Работу осложняет невозможность подъезда крупной техники к очагу возгорания.

Координацию сил и средств на месте осуществляет заместитель главы города.

Причина пожара будет установлена после полной его ликвидации. В настоящее время делается все, чтобы не допустить распространения огня.