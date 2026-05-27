Москва27 маяВести.Пожарным понадобилось семь часов, чтобы ликвидировать пламя на лесопилке в Биробиджане, плошадь горения составила 600 квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС Еврейской автономной области.
Возгорании пиломатериалов произошло на улице Индустриальной в Биробиджане. В тушении принимали участие 21 человек личного состава на семи единицах техники. Сотрудники полиции обеспечивали реверсивное движение по улице Шолом-Алейхема.
Спустя 7 часов пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил отходы деревообработки и лесопиления на площади 600 квадратных метровотмечается в сообщении
Причина пожара устанавливается.