МЧС: более семи часов тушили пожар на лесопилке в Биробиджане

Пожарные потушили возгорание на лесопилке в ЕАО на площади 600 "квадратов" МЧС: более семи часов тушили пожар на лесопилке в Биробиджане

Москва27 мая Вести.Пожарным понадобилось семь часов, чтобы ликвидировать пламя на лесопилке в Биробиджане, плошадь горения составила 600 квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС Еврейской автономной области.

Возгорании пиломатериалов произошло на улице Индустриальной в Биробиджане. В тушении принимали участие 21 человек личного состава на семи единицах техники. Сотрудники полиции обеспечивали реверсивное движение по улице Шолом-Алейхема.

Спустя 7 часов пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил отходы деревообработки и лесопиления на площади 600 квадратных метров отмечается в сообщении

Причина пожара устанавливается.