Москва2 авгВести.Грузовик, перевозивший зерно, загорелся в районе спуска к Севастополю с Президентской дороги — спасатели тушат транспортное средство. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в службу в 14.18 мск.
На тушение поданы стволы. На данный момент пожар площадью 20 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано в 14.55 [мск]говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ведется проливка транспортного средства.