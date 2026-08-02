Грузовик, перевозивший зерно, загорелся в Севастополе, его тушат спасатели

Горящий грузик с зерном тушат спасатели в Севастополе Грузовик, перевозивший зерно, загорелся в Севастополе, его тушат спасатели

Москва2 авг Вести.Грузовик, перевозивший зерно, загорелся в районе спуска к Севастополю с Президентской дороги — спасатели тушат транспортное средство. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 14.18 мск.

На тушение поданы стволы. На данный момент пожар площадью 20 квадратных метров локализован, открытое горение ликвидировано в 14.55 [мск] говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ведется проливка транспортного средства.