Москва27 маяВести.Пожар на крыше здания по улице Дзигунского в Севастополе ликвидирован, сообщает городской главк МЧС.
Там отметили, что информация о возгорании кровли вследствие вражеской атаки поступила сегодня ранним утром.
Благодаря грамотным и слаженным действиям подразделений МЧС России и Спасательной службы города пожар площадью 500 квадратных метров оперативно ликвидировалиговорится в сообщении МЧС Севастополя в Telegram-канале
В тушении были задействованы 43 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке ВСУ на город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Одна из них попала в здание Южного управления Центробанка.