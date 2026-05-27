МЧС сообщило о ликвидации пожара на крыше здания Центробанка в Севастополе Пожар на крыше здания управления Центробанка в Севастополе ликвидирован

Москва27 мая Вести.Пожар на крыше здания по улице Дзигунского в Севастополе ликвидирован, сообщает городской главк МЧС.

Там отметили, что информация о возгорании кровли вследствие вражеской атаки поступила сегодня ранним утром.

Благодаря грамотным и слаженным действиям подразделений МЧС России и Спасательной службы города пожар площадью 500 квадратных метров оперативно ликвидировали говорится в сообщении МЧС Севастополя в Telegram-канале

В тушении были задействованы 43 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке ВСУ на город беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Одна из них попала в здание Южного управления Центробанка.