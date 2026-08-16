Ландшафтный пожар площадью 65 га потушили в Симферопольском районе Крыма В Симферопольском районе Крыма потушен ландшафтный пожар на площади 65 га

Москва16 авг Вести.Сотрудникам МЧС РФ удалось ликвидировать ландшафтный пожар в Симферопольском районе Республики Крым. Данные размещены в канале MAX регионального МЧС.

16 августа стало известно о возгорании сухой растительности рядом с селом Ключи. К месту направились силы и средства ГУ МЧС РФ по РК, пожарной охраны, водоподвозящая техника местной администрации, волонтеры.

Существовала угроза распространения огня на населенный пункт говорится в сообщении

Несмотря на сильный ветер и сухую жаркую погоду последствий удалось избежать благодаря слаженной работе всех служб. Пожар ликвидировали на площади 65 гектаров. К тушению привлекалась группировка РСЧС численностью 46 человек и 14 единиц техники, из них 42 человека и 12 единиц техники от МЧС.