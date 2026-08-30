Москва30 авгВести.Сотрудники МЧС полностью потушили природный пожар, охвативший 2 тысячи квадратных метров вблизи СНТ в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.
Сообщении о возгорании сухой растительности возле садового товарищества "Импульс" поступило днем 30 августа.
По прибытии подразделения МЧС России установили, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, на тушение сразу же подали стволы. Помимо профессиональных пожарных на борьбу с огнем вышли добровольцы из числа местного населенияговорится в сообщении
В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар полностью ликвидирован в 17.21 мск. В тушении были задействованы 40 человек и 9 единиц техники.