Сухостой потушили в Севастополе на площади 2 тыс. кв. м

В Севастополе потушили природный пожар на площади 2 тыс. кв. м Сухостой потушили в Севастополе на площади 2 тыс. кв. м

Москва30 авг Вести.Сотрудники МЧС полностью потушили природный пожар, охвативший 2 тысячи квадратных метров вблизи СНТ в Севастополе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщении о возгорании сухой растительности возле садового товарищества "Импульс" поступило днем 30 августа.

По прибытии подразделения МЧС России установили, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, на тушение сразу же подали стволы. Помимо профессиональных пожарных на борьбу с огнем вышли добровольцы из числа местного населения говорится в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар полностью ликвидирован в 17.21 мск. В тушении были задействованы 40 человек и 9 единиц техники.