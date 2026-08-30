В Севастополе на 800 кв. м потушили пожар, вспыхнувший в сервисном здании

В Севастополе на 800 "квадратах" потушен пожар в сервисном здании В Севастополе на 800 кв. м потушили пожар, вспыхнувший в сервисном здании

Москва30 авг Вести.В Севастополе на 800 кв. м полностью потушили пожар, вспыхнувший в 2-этажном сервисном здании. Об этом заявило региональное ГУ МЧС России.

Огонь охватил автомобиль и сервисное здание, расположенное в районе улицы Стахановцев. Сообщалось об одном пострадавшем.

Пожар площадью 800 квадратных метров ликвидирован полностью. Работы по тушению завершены в 13.47 [мск] … На месте работали 32 человека и 10 единиц техники говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.