Москва30 авгВести.В Севастополе на 800 кв. м полностью потушили пожар, вспыхнувший в 2-этажном сервисном здании. Об этом заявило региональное ГУ МЧС России.
Огонь охватил автомобиль и сервисное здание, расположенное в районе улицы Стахановцев. Сообщалось об одном пострадавшем.
Пожар площадью 800 квадратных метров ликвидирован полностью. Работы по тушению завершены в 13.47 [мск] … На месте работали 32 человека и 10 единиц техникиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.