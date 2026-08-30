В Севастополе на 800 кв. м горит 2-этажное сервисное здание, есть пострадавший

В Севастополе на 800 "квадратах" горит 2-этажное сервисное здание В Севастополе на 800 кв. м горит 2-этажное сервисное здание, есть пострадавший

Москва30 авг Вести.В Севастополе на площади 800 кв. м горит 2-этажное сервисное здание и автомобиль, в результате происшествия есть пострадавший. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел около 11.00 мск в районе улицы Стахановцев.

По прибытии [пожарные] подразделения установили, что происходит горение автомобиля и двухэтажного сервисного здания … Обнаружен пострадавший, получивший ожоги. Его передали медицинской бригаде говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Предварительно, площадь пожара составляет примерно 800 кв. м.