В Ялте локализовали пожар на СТО на площади 1800 квадратных метров

В Ялте огнеборцы локализовали возгорание на СТО на площади 1800 "квадратов" В Ялте локализовали пожар на СТО на площади 1800 квадратных метров

Москва4 авг Вести.В Ялте произошло возгорание на территории одноэтажной станции технического обслуживания на улице Ульяновых. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым на платформе MAX.

Поступило сообщение о возгорании на территории одноэтажного СТО по адресу: г. Ялта, ул. Ульяновых. Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства. говорится в публикации

Благодаря оперативной работе пожарных удалось локализовать возгорание на площади 1800 "квадратов".

Сотрудники МЧС спасли 14 машин. Восемь машин сгорели, еще четыре получили повреждения. В тушении пожара принимали участие 34 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.

На месте ЧП работают дознаватели – им предстоит установить причину возгорания.