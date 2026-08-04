Москва4 авгВести.В Ялте произошло возгорание на территории одноэтажной станции технического обслуживания на улице Ульяновых. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым на платформе MAX.
Поступило сообщение о возгорании на территории одноэтажного СТО по адресу: г. Ялта, ул. Ульяновых. Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства.говорится в публикации
Благодаря оперативной работе пожарных удалось локализовать возгорание на площади 1800 "квадратов".
Сотрудники МЧС спасли 14 машин. Восемь машин сгорели, еще четыре получили повреждения. В тушении пожара принимали участие 34 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.
На месте ЧП работают дознаватели – им предстоит установить причину возгорания.