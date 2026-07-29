Москва29 июлВести.В Алуште пожарные тушат крупное возгорание в трехэтажном офисном здании – площадь огня увеличилась с 400 до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
Пожар в здании произошел днем 29 июля на улице Хромых. Приехавшие сотрудники МЧС спасли одного человека. Сейчас на месте пожара наращивается группировка сил и средств.
Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой офисного здания. Дополнительным фактором риска является то, что здание старой постройки, что создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействиисказано в сообщении ведомства
Всего к тушению привлечены 87 человек и 29 единиц техники.