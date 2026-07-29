Пожар в офисном здании в Алуште увеличился до 1,5 тыс. кв. метров

Офисное здание горит на площади 1,5 тыс. кв. метров в Алуште Пожар в офисном здании в Алуште увеличился до 1,5 тыс. кв. метров

Москва29 июл Вести.В Алуште пожарные тушат крупное возгорание в трехэтажном офисном здании – площадь огня увеличилась с 400 до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Пожар в здании произошел днем 29 июля на улице Хромых. Приехавшие сотрудники МЧС спасли одного человека. Сейчас на месте пожара наращивается группировка сил и средств.

Обстановка на месте происшествия осложняется сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой офисного здания. Дополнительным фактором риска является то, что здание старой постройки, что создает угрозу обрушения конструкций при длительном термическом воздействии сказано в сообщении ведомства

Всего к тушению привлечены 87 человек и 29 единиц техники.