Москва7 июлВести.Пожар в городском округе Солнечногорск Московской области локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX. Данных о пострадавших не поступало.
Возгорание возникло днем 7 июля в деревянно-каркасном здании автосервиса, расположенном в СНТ Никольское в деревне Чашниково.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений здание автосервиса горело по всей площади в 600 квадратных метров. Огонь распространился на пристройку площадью в 200 "квадратов".
Пожар локализован на площади 800 м2говорится в публикации
К тушению привлечены 20 специалистов и 5 единиц техники.