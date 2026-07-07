Сотрудники МЧС локализовали пожар в автосервисе в подмосковном Солнечногорске

Пожар в подмосковном автосервисе локализован на 800 "квадратах" Сотрудники МЧС локализовали пожар в автосервисе в подмосковном Солнечногорске

Москва7 июл Вести.Пожар в городском округе Солнечногорск Московской области локализован на площади 800 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX. Данных о пострадавших не поступало.

Возгорание возникло днем 7 июля в деревянно-каркасном здании автосервиса, расположенном в СНТ Никольское в деревне Чашниково.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений здание автосервиса горело по всей площади в 600 квадратных метров. Огонь распространился на пристройку площадью в 200 "квадратов".

Пожар локализован на площади 800 м2 говорится в публикации

К тушению привлечены 20 специалистов и 5 единиц техники.