В Симферополе на 50 квадратных метрах потушили пожар на складе магазина

В Симферополе на 50 "квадратах" потушили пожар на складе магазина В Симферополе на 50 квадратных метрах потушили пожар на складе магазина

Москва2 авг Вести.В Симферополе на площади 50 кв. м спасатели потушили пожар в складском помещении магазина. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар вспыхнул в магазине на ул. Стрелковая.

Установлено, что происходит возгорание в складском помещении магазина … На пожаре эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возгорание было ликвидировано на площади 50 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние здания.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек и 7 единиц техники.

Причину произошедшего устанавливаются.