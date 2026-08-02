Москва2 авгВести.В Симферополе на площади 50 кв. м спасатели потушили пожар в складском помещении магазина. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.
Пожар вспыхнул в магазине на ул. Стрелковая.
Установлено, что происходит возгорание в складском помещении магазина … На пожаре эвакуировали 15 человек. Пострадавших нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Возгорание было ликвидировано на площади 50 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние здания.
К ликвидации пожара привлекались 14 человек и 7 единиц техники.
Причину произошедшего устанавливаются.