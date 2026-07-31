Москва31 июлВести.Пожарным удалось локализовать возгорание, которое возникло на территории склада во Владивостоке. Согласно предварительным данным, площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.
Пожар локализован на площади около 5 000 квадратных метров. Тушение продолжаетсяпроинформировало региональное ведомство
Ранее сообщалось, что площадь пожара была в 5 раз меньше — около 1 тыс. кв. м. Отмечалось, что горит склад бытовой электротехники.