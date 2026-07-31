Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади 5 тыс. кв. м

Во Владивостоке локализован пожар на складе, его площадь выросла до 5 тыс. кв. м Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади 5 тыс. кв. м

Москва31 июл Вести.Пожарным удалось локализовать возгорание, которое возникло на территории склада во Владивостоке. Согласно предварительным данным, площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожар локализован на площади около 5 000 квадратных метров. Тушение продолжается проинформировало региональное ведомство

Ранее сообщалось, что площадь пожара была в 5 раз меньше — около 1 тыс. кв. м. Отмечалось, что горит склад бытовой электротехники.