Москва1 авгВести.Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован. Информация размещена в канале MAX ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Сегодня в 18.26 пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метровговорится в сообщении
Никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.
Сообщение о возгорании здания склада на улице Днепровская поступило 31 июля в 07.16. Прибывшие через 6 минут сотрудники МЧС РФ обнаружили, что здание полностью охвачено пламенем, из него шел густой черный дым.
Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседнее строение. Тушение пожара осложнял сильный ветер и отсутствие нормативного давления в пожарных гидрантах. Воду к месту возгорания подвозили автоцистернами.