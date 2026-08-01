Пожар на складе во Владивостоке потушили на площади около 5000 кв. м

Во Владивостоке потушили крупное возгорание на складе Пожар на складе во Владивостоке потушили на площади около 5000 кв. м

Москва1 авг Вести.Пожар на складе во Владивостоке полностью ликвидирован. Информация размещена в канале MAX ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сегодня в 18.26 пожар полностью ликвидирован. Здание склада полностью уничтожено огнем на площади около 5000 квадратных метров говорится в сообщении

Никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка для установления причины и всех обстоятельств происшествия.

Сообщение о возгорании здания склада на улице Днепровская поступило 31 июля в 07.16. Прибывшие через 6 минут сотрудники МЧС РФ обнаружили, что здание полностью охвачено пламенем, из него шел густой черный дым.

Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседнее строение. Тушение пожара осложнял сильный ветер и отсутствие нормативного давления в пожарных гидрантах. Воду к месту возгорания подвозили автоцистернами.