В Приморье потушено неэксплуатируемое здание на площади 160 квадратных метров

В Приморье потушено заброшенное здание на площади 160 квадратных метров В Приморье потушено неэксплуатируемое здание на площади 160 квадратных метров

Москва6 авг Вести.Специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в Большом Камне Приморского края, площадь горения составила 140 квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

Возгорание произошло на улице Дзержинского в неэксплуатируемом трехэтажном здании. На момент их прибытия пожарных горела кровля и одно из помещений на третьем этаже.

Здание повреждено огнем на площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет отмечается в сообщении

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.