Москва6 авгВести.Специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании в Большом Камне Приморского края, площадь горения составила 140 квадратных метров, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.
Возгорание произошло на улице Дзержинского в неэксплуатируемом трехэтажном здании. На момент их прибытия пожарных горела кровля и одно из помещений на третьем этаже.
Здание повреждено огнем на площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нетотмечается в сообщении
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.