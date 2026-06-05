© ГУ МЧС по Башкирии, Соцсети

В Башкирии ликвидировали крупный пожар в жилом доме

В Башкирии потушили серьезный пожар в пятиэтажке В Башкирии ликвидировали крупный пожар в жилом доме

Москва5 июн Вести.В Нефтекамске пожар на кровле пятиэтажного жилого дома полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Отмечается, что на месте происшествия работают дознаватели ведомства.

В Нефтекамске пожар в многоквартирном доме полностью ликвидирован. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливается сказано в сообщении

Пожар произошел днем 5 июня в переулке Кувыкина. Сотрудники МЧС спасли 15 человек и эвакуировали 69 жильцов. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.

На месте работали 50 человек и 17 единиц техники.