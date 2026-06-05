Москва5 июнВести.В Нефтекамске пожар на кровле пятиэтажного жилого дома полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что на месте происшествия работают дознаватели ведомства.
В Нефтекамске пожар в многоквартирном доме полностью ликвидирован. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаетсясказано в сообщении
Пожар произошел днем 5 июня в переулке Кувыкина. Сотрудники МЧС спасли 15 человек и эвакуировали 69 жильцов. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.
На месте работали 50 человек и 17 единиц техники.