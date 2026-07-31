Москва31 июлВести.Во Владивостоке горит склад бытовой электротехники, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Как отмечается, пожар произошел утром 31 июля в складском здании, расположенном на Днепровской улице.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, идет густой черный дымотметила пресс-служба МЧС Приморского края в МАХ
В ведомстве уточнили, что тушение пожара осложняется, поскольку огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Для ликвидации возгорания привлечены более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.