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Крупный пожар на складе в Ставрополе полностью ликвидирован

В Ставрополе полностью потушили пожар на складе, разгоревшийся накануне Крупный пожар на складе в Ставрополе полностью ликвидирован

Москва5 июл Вести.Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в производственно-складском здании в Ставрополе, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар начался на складе лакокрасочных материалов на улице Кулакова 4 июля, в субботу. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Огонь охватил порядка 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля.

К тушению привлекался, в том числе, вертолет Ми-8. Ситуацию осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

В результате пострадал один человек. Прокуратура организовала проверку.