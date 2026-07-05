Москва5 июлВести.Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в производственно-складском здании в Ставрополе, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар начался на складе лакокрасочных материалов на улице Кулакова 4 июля, в субботу. Предварительно, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. Огонь охватил порядка 5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля.
К тушению привлекался, в том числе, вертолет Ми-8. Ситуацию осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.
В результате пострадал один человек. Прокуратура организовала проверку.