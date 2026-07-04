Москва4 июлВести.В результате пожара на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные краевого Минздрава.
Пострадавший находится в средней степени тяжести, угрозы жизни нет. В данный момент он доставлен в медучреждение, с ним работают специалистыговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Пожар бушует на территории регпарка "СКИП Мастер". На месте работают представители оперативных и экстренных служб.
Предварительная причина возгорания – разгерметизация газового баллона. Пламя охватило одну тысячу квадратных метров.