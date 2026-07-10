В Пскове ликвидировали пожар в торговом комплексе

В Пскове потушили торговый комплекс В Пскове ликвидировали пожар в торговом комплексе

Москва10 июл Вести.Возгорание в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов в Пскове полностью ликвидировано. Об этом сообщили в региональном МЧС в MAX.

При пожаре выгорели крыша и четыре помещения по всей площади.

К ликвидации пожара на 210 квадратных метрах привлекались 18 специалистов МЧС России и пять единиц техники. Работали четыре звена газодымозащитной службы отмечается в сообщении

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.