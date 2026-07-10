Москва10 июлВести.Возгорание в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов в Пскове полностью ликвидировано. Об этом сообщили в региональном МЧС в MAX.
При пожаре выгорели крыша и четыре помещения по всей площади.
К ликвидации пожара на 210 квадратных метрах привлекались 18 специалистов МЧС России и пять единиц техники. Работали четыре звена газодымозащитной службыотмечается в сообщении
Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.