Москва30 авг Вести.Вблизи села Широкое Симферопольского района в Крыму загорелась сухая трава и другая растительность. Возгорание охватило около 20 гектаров, возникла угроза распространения огня на населенный пункт. На место пожара были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны Крыма, и волонтеры. Тушение пожара осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода, сообщает МЧС по Республике Крым.

Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. В 14:00 пожар был локализован на площади 23 гектара говорится в сообщении

В тушении возгорания приняло участие 37 человек.