Москва29 авгВести.Сухая растительность загорелась в Бахчисарайском районе Крыма, площадь пожара составила 40 гектаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Возгорание произошло 29 августа вблизи села Почтовое.
Работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода. Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущеносказано в сообщении
Площадь пожара составляет более 40 гектаров.
На месте происшествия работают 50 человек и 11 единиц техники.