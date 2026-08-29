Сухая трава горит на 40 гектарах в Крыму

В Крыму тушат ландшафтный пожар на 40 гектарах Сухая трава горит на 40 гектарах в Крыму

Москва29 авг Вести.Сухая растительность загорелась в Бахчисарайском районе Крыма, площадь пожара составила 40 гектаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Возгорание произошло 29 августа вблизи села Почтовое.

Работу спасателей осложняет порывистый ветер до 15 м/с и сухая жаркая погода. Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено сказано в сообщении

Площадь пожара составляет более 40 гектаров.

На месте происшествия работают 50 человек и 11 единиц техники.