Статус природного ЧС присвоили лесному пожару в Ялте Лесному пожару в Ялте присвоили статус природной ЧС

Москва25 авг Вести.Пожару, который бушует на территории заповедника в Ялте, присвоен статус чрезвычайной ситуации регионального значения. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Возгорание произошло 19 августа. Первоначально площадь пожара составляла 6 гектаров, затем она увеличилась до 50 гектаров. Тушение осложняется аномально жаркой погодой и ветром, а также труднодоступной местностью.

Постановляю: отнести ... ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера регионального уровня реагирования сказано в документе

Границы ЧС установлены в пределах территории Ялтинского горно-лесного заповедника ФГБУ "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территории "Заповедный Крым".