Москва20 авгВести.Группировка сил и средств МЧС России продолжает тушение крупного лесного пожара в Крыму, сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX.
В ликвидации и недопущении распространения огня в западном микрорайоне Ялты Аутка участвуют 469 человек и 103 единицы техники.
Предварительная общая площадь пожара составляет 10,27 Гасказано в публикации
Накануне ведомство сообщало, что до мест возгорания личный состав МЧС и волонтеры вынуждены добираться пешком с ранцевыми огнетушителями. Подвоз воды осуществляется с помощью мотоциклов.