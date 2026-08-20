Москва20 авгВести.Группировка сил и средств МЧС России продолжает тушение крупного лесного пожара в Крыму, сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX.

В ликвидации и недопущении распространения огня в западном микрорайоне Ялты Аутка участвуют 469 человек и 103 единицы техники.

Предварительная общая площадь пожара составляет 10,27 Га

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Накануне ведомство сообщало, что до мест возгорания личный состав МЧС и волонтеры вынуждены добираться пешком с ранцевыми огнетушителями. Подвоз воды осуществляется с помощью мотоциклов.