На горе Тепе-Оба под Феодосией горит лес на площади 70 га

Под Феодосией более 300 человек тушат лесной пожар на горе Тепе-Оба На горе Тепе-Оба под Феодосией горит лес на площади 70 га

Москва16 авг Вести.Серьезный лесной пожар ликвидируют на горе Тепе-Оба под Феодосией. Подробности в MAX сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

К тушению пожара привлечены сотрудники МЧС РФ, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы ГУ МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, волонтеры. Задействованы 7 водовозок и 3 трактора администрации, используются ранцевые огнетушители.

Организовано 3 боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня… Общая площадь 70 га, из них 25 га лесной фонд говорится в сообщении

Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах подвозят воду в труднодоступные места. Всего к тушению привлечены от РСЧС 331 человек, 80 единиц техники, от МЧС России 186 человек, 37 единиц техники.