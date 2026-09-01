В Коктебеле пожарные потушили сухую траву на площади 10 гектаров МЧС ликвидировало ландшафтный пожар в Коктебеле

Москва1 сен Вести.В поселке Коктебель ликвидирован ландшафтный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Крым на платформе MAX.

Сообщение о задымлении в поселке поступило 31 августа. К моменту прибытия первых расчетов горела сухая трава на площади 600 квадратных метров.

Из-за порывистого ветра и сложного рельефа местности огонь быстро распространялся. Благодаря слаженным действиям пожарных, лесхоза и волонтеров распространение огня на населенный пункт удалось предотвратить.

Пожар ликвидировали на площади 10 гектаров.

Сотрудники МЧС России ликвидировали ландшафтный пожар в пгт Коктебель, МО Феодосия… Пожар был ликвидирован на площади 10 га говорится в публикации

К тушению привлекались 89 человек личного состава и 23 единицы спецтехники.