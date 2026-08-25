Москва25 авгВести.Возгорание сухой травы вдоль железнодорожных путей в районе Орска полностью потушено. Об этом сообщило МЧС по Оренбургской области.
Возгорание полностью ликвидированоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Инцидент произошел 25 августа около 16.00 по местному времени в районе поселка Круторожино. После возгорания сухой растительности, огонь частично перекинулся на территорию полосы отвода станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги. Для тушения был привлечен пожарный поезд.
По факту произошедшего была организована проверка.