Проверка проводится после возгорания сухой травы вдоль ж/д путей в районе Орска

Проверка организована после возгорания травы вдоль ж/д путей в Орске Проверка проводится после возгорания сухой травы вдоль ж/д путей в районе Орска

Москва25 авг Вести.Орской транспортной прокуратурой организована проверка после возгорания сухой травы вдоль железнодорожных путей в районе Орска. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 25 августа около 16.00 по местному времени в районе поселка Круторожино. Отмечается, что после возгорания сухой растительности, огонь частично перекинулся на территорию полосы отвода станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги.

В настоящее время горение ликвидировано силами МЧС России, задействован пожарный поезд … Организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание полосы отвода железной дороги говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате инцидента никто не пострадал. Поезда осуществляют движение штатно.