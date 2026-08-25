Москва25 авгВести.Орской транспортной прокуратурой организована проверка после возгорания сухой травы вдоль железнодорожных путей в районе Орска. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 25 августа около 16.00 по местному времени в районе поселка Круторожино. Отмечается, что после возгорания сухой растительности, огонь частично перекинулся на территорию полосы отвода станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги.
В настоящее время горение ликвидировано силами МЧС России, задействован пожарный поезд … Организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание полосы отвода железной дорогиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В результате инцидента никто не пострадал. Поезда осуществляют движение штатно.