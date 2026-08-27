Несколько вагонов сошли с путей на Свердловской железной дороге

Вагоны сошли с путей на Свердловской железной дороге Несколько вагонов сошли с путей на Свердловской железной дороге

Москва27 авг Вести.Несколько вагонов сошли с путей на Свердловской железной дороге, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Днем 27 августа на стрелочном переводе на путях АО "Первоуральский новотрубный завод" станции Заводская произошел сход вагонов, один из которых был гружен графитом (без опрокидывания).

Предварительной причиной схода послужила техническая неисправность железнодорожного пути. На движение поездов данное событие не повлияло говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка.