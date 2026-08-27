Москва27 авгВести.Несколько вагонов сошли с путей на Свердловской железной дороге, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Днем 27 августа на стрелочном переводе на путях АО "Первоуральский новотрубный завод" станции Заводская произошел сход вагонов, один из которых был гружен графитом (без опрокидывания).
Предварительной причиной схода послужила техническая неисправность железнодорожного пути. На движение поездов данное событие не повлиялоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка.