Москва26 авгВести.В Нижнем Тагиле с железнодорожных путей сошли два вагона, груженные щебнем, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Ранее в этот день около 16.00 по местному времени (14.00 мск) на перегоне Агломерационный - Северная Транспортного цеха рудника "Гороблагодатский" произошел сход с пути двух вагонов, груженных щебнем, всеми колесными парами без опрокидывания.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаютсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.