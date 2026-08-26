В Нижнем Тагиле с ж/д путей сошли два вагона, груженные щебнем, идет проверка

В Нижнем Тагиле с ж/д путей сошли 2 вагона, груженные щебнем В Нижнем Тагиле с ж/д путей сошли два вагона, груженные щебнем, идет проверка

Москва26 авг Вести.В Нижнем Тагиле с железнодорожных путей сошли два вагона, груженные щебнем, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Ранее в этот день около 16.00 по местному времени (14.00 мск) на перегоне Агломерационный - Северная Транспортного цеха рудника "Гороблагодатский" произошел сход с пути двух вагонов, груженных щебнем, всеми колесными парами без опрокидывания.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.