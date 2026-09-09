МЧС: в Оренбургской области авиация привлечена к тушению ландшафтного пожара

К тушению ландшафтного пожара в Оренбургской области привлечена авиация МЧС: в Оренбургской области авиация привлечена к тушению ландшафтного пожара

Москва9 сен Вести.В Оренбургской области к тушению ландшафтного пожара в Кваркенском районе привлечена авиация. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76. На очаги пожара сброшено 42 тонны воды. Спасатели защищают населенный пункт от огня. Тушение осложняет сильные порыва ветра говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что в ликвидации огня задействованы 83 человека и 37 единиц техники.

В настоящее время угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьский в Кваркенском районе Оренбургской области произошло дальнейшее распространение ландшафтного пожара, в результате чего огонь перешел на два жилых дома.