Москва9 сенВести.В Оренбургской области к тушению ландшафтного пожара в Кваркенском районе привлечена авиация. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76. На очаги пожара сброшено 42 тонны воды. Спасатели защищают населенный пункт от огня. Тушение осложняет сильные порыва ветраговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС уточнили, что в ликвидации огня задействованы 83 человека и 37 единиц техники.
В настоящее время угрозы населенному пункту нет, пострадавших нетотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьский в Кваркенском районе Оренбургской области произошло дальнейшее распространение ландшафтного пожара, в результате чего огонь перешел на два жилых дома.