Москва8 сен Вести.В Оренбургской области в начале сентября обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает ИС "Вести".

В регионе третьи сутки "бушует" огонь.

Если говорить о прошлом, то ушедшее лето было вполне благосклонно для Оренбургского региона в той части, что природных пожаров практически не было, несмотря на довольно жаркую погоду. Однако начало сентября, судя по всему, на нет сводит эту статистику. Третьи сутки на территории Оренбургской области бушует огонь. Произошли сразу несколько природных пожаров. Они фиксируются в разных муниципалитетах