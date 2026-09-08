Москва8 сенВести.В Оренбургской области в начале сентября обострилась ситуация с природными пожарами. Об этом сообщает ИС "Вести".
В регионе третьи сутки "бушует" огонь.
Если говорить о прошлом, то ушедшее лето было вполне благосклонно для Оренбургского региона в той части, что природных пожаров практически не было, несмотря на довольно жаркую погоду. Однако начало сентября, судя по всему, на нет сводит эту статистику. Третьи сутки на территории Оренбургской области бушует огонь. Произошли сразу несколько природных пожаров. Они фиксируются в разных муниципалитетахговорится в сообщении
К ликвидации возгораний привлечены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) регионального звена.