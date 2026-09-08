Досрочное голосование на выборах прошло в Долине гейзеров на Камчатке

Дежурящие в кальдере вулкана на Камчатке досрочно проголосовали на выборах Досрочное голосование на выборах прошло в Долине гейзеров на Камчатке

Москва8 сен Вести.Процедура досрочного голосования на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Камчатского края прошла в кальдере вулкана Узон и в Долине гейзеров, сообщил ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

Сотрудники, дежурящие в кальдере вулкана Узон и Долине гейзеров, смогли досрочно отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы Федерального собрания РФ и законодательного собрания края рассказали в избиркоме Камчатки

Там также пояснили, что досрочное голосование в отдаленных районах закончится 17 сентября. Процедура затронет оленеводов, военных, метеорологов и экипажи судов. Для них открыто около 80 наземных пунктов и более сотни участков прямо в акватории моря.