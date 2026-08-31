Вулканолог: в кратере вулкана на Камчатке произошел сильный взрыв

Ученые изучат взрывную активность Мутновского вулкана на Камчатке Вулканолог: в кратере вулкана на Камчатке произошел сильный взрыв

Москва31 авг Вести.Ученые изучат активность в кратере Мутновского вулкана на Камчатке, сообщил ИС "Вести" директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров.

В кратере Мутновского вулкана идет мощнейшая фумарольная деятельность (процесс выхода на поверхность горячих вулканических газов – прим. ред.). В центральной части произошел очень сильный взрыв. Мы отобрали образцы, и теперь наша задача понять механизм таких взрывов отметил он

На данный момент Мутновский и его окрестности для посещения закрыты.