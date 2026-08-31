Москва31 авгВести.Ученые изучат активность в кратере Мутновского вулкана на Камчатке, сообщил ИС "Вести" директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров.
В кратере Мутновского вулкана идет мощнейшая фумарольная деятельность (процесс выхода на поверхность горячих вулканических газов – прим. ред.). В центральной части произошел очень сильный взрыв. Мы отобрали образцы, и теперь наша задача понять механизм таких взрывовотметил он
На данный момент Мутновский и его окрестности для посещения закрыты.