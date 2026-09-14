На Камчатке уже более 7 тысяч избирателей проголосовали досрочно На Камчатке продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

Москва14 сен Вести.На Камчатке идет досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ и региональное заксобрание. Свой выбор уже сделали более 7 тысяч человека, включая моряков и сотрудников горнорудных предприятий. Об этом сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

Свой гражданский долг досрочно исполнили 7 103 избирателя - это моряки, сотрудники горнорудных предприятий, оленеводы, представители коренных общин говорится в сообщении

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Впервые в них примут участие жители новых регионов - Донбасса и Новороссии. Итоги голосования станут известны 20 сентября.