На Камчатке подготовили подарки для тех, что голосует впервые в жизни

В Камчатском крае впервые голосующим на выборах вручат дипломы На Камчатке подготовили подарки для тех, что голосует впервые в жизни

Москва18 сен Вести.На Камчатке впервые голосующие избиратели получат дипломы и памятные подарки на выборах депутатов Госдумы и регионального заксобрания. Об этом сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Камчатского края.

Участковые избирательные комиссии подготовили для новых участников выборного процесса диплом для впервые голосующих избирателей и памятный подарок – портативный аккумулятор или браслет-флешка с логотипом края отметили в избиркоме

По данным комиссии, впервые принять участие в голосовании могут более четырех тысяч жителей региона. Самое большое число таких избирателей - в Петропавловске-Камчатском (1816 человек) и Елизовском округе (699).

Утром 18 сентября на Камчатке открылись 178 избирательных участков. В досрочном голосовании приняли участие более 14 тысяч человек, включая моряков, оленеводов и сотрудников горнорудных предприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания.