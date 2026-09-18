Москва18 сенВести.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом глава региона сообщил в своем канале на платформе MAX.
Сегодня утром исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах в Государственную Думу. Свой выбор сделал в поддержку курса Президента, за стабильное развитие Забайкалья и всей страныотметил глава Забайкалья
В России 18 сентября начался единый день голосования (ЕДГ-2026), в рамках которого пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные избирательные кампании. Голосование продлится три дня — до 20 сентября.