Губернатор Забайкалья Александр Осипов проголосовал на выборах На выборах проголосовал губернатор Забайкалья Александр Осипов

Москва18 сен Вести.Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом глава региона сообщил в своем канале на платформе MAX.

Сегодня утром исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах в Государственную Думу. Свой выбор сделал в поддержку курса Президента, за стабильное развитие Забайкалья и всей страны отметил глава Забайкалья

В России 18 сентября начался единый день голосования (ЕДГ-2026), в рамках которого пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные избирательные кампании. Голосование продлится три дня — до 20 сентября.