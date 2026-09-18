Москва18 сен Вести.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом глава города сообщил в своем канале на платформе MAX.

Только что отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы через систему ДЭГ. И призываю всех новосибирцев воспользоваться этим правом в ближайшие 3 дня отметил Кудрявцев в мессенджере МАХ

Главы Новосибирска напомнил жителям города о важности участия в выборах. По его словам, каждый голос в бюллетене - это вклад в будущее России.