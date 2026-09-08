Москва8 сен Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников воспользуется системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Государственную Думу. Об этом он сообщил в своем МАХ-канале.

Подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную Думу. Мне и моей супруге для прохождения этой процедуры на портале "Госуслуги" потребовалось не более двух минут рассказал Травников

Губернатор отметил, что ДЭГ – это удобно. Формат позволяет отдать свой голос из любой точки, где есть интернет, находясь в командировке, на даче или в отпуске.

Травников напомнил, что заявление для участия в дистанционном электронном голосовании принимается по 14 сентября на портале "Госуслуги".