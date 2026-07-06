Москва6 июлВести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с беспилотниками и объявление опасности БПЛА на территории региона.
По словам руководителя субъекта, решение об объявлении режима беспилотной опасности в Новосибирской области было сделано РСЧС на основании анализа ситуации в соседнем регионе.
Также принимались во внимание заявления граждан, которые якобы видели дроны.
После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нетнаписал Травников в MAX
В настоящее время режим беспилотной опасности в Новосибирской области отменен.