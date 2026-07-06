Травников: опасных летательных аппаратов в небе Новосибирской области нет

Губернатор Травников заявил об отсутствии опасных БПЛА в Новосибирской области Травников: опасных летательных аппаратов в небе Новосибирской области нет

Москва6 июл Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с беспилотниками и объявление опасности БПЛА на территории региона.

По словам руководителя субъекта, решение об объявлении режима беспилотной опасности в Новосибирской области было сделано РСЧС на основании анализа ситуации в соседнем регионе.

Также принимались во внимание заявления граждан, которые якобы видели дроны.

После полной проверки обстановки могу уверенно сказать: никаких опасных летательных аппаратов в небе региона нет написал Травников в MAX

В настоящее время режим беспилотной опасности в Новосибирской области отменен.