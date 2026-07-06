Москва6 июл Вести.На территории Новосибирской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в региональной службе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителей просят по возможности оставаться дома.

Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области говорится в заявлении, опубликованном РСЧС Новосибирской области в MAX

В сообщении рекомендовано укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами и не оставаться на улице или в автотранспорте.