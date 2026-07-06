Москва6 июлВести.На территории Новосибирской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в региональной службе Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Жителей просят по возможности оставаться дома.
Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской областиговорится в заявлении, опубликованном РСЧС Новосибирской области в MAX
В сообщении рекомендовано укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами и не оставаться на улице или в автотранспорте.