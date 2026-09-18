Миронов впервые дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Миронов впервые проголосовал на выборах дистанционно Миронов впервые дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

Москва18 сен Вести.Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов проголосовал на выборах в Госдуму через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По словам политика, такой способ голосования он использовал в первый раз.

Я сегодня проголосовал дистанционно. В первый раз я это делал. Удобно, легко и комфортно привел ТАСС слова Миронова

Возможностью проголосовать онлайн также воспользовались президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах депутатов Государственной думы очно. Свой голос он отдал на избирательном участке в Московской области.

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября.